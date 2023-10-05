В Госдуму внесли законопроект с уточнением положений закона о выборах президента
В Госдуму внесли законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России, следует из думской электронной базы.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы и сенаторы, которые являются членами Комитетов по госстроительству и законодательству нижней и верхней палат парламента.
«С учетом таких сроков (об окончательном решении о дате выборов. – Ред.) и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают», – отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, его слова приводит пресс-служба комитета нижней палаты парламента.
По его словам, предлагаемые изменения «не являются новеллами», поскольку они повторяют ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы.
В частности, поправки закрепляют возможность софинансирования подготовки и проведения президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов. Так, из них можно будет выделять деньги на оказание содействия на подготовку выборов (в том числе и выплаты членам избиркомов) и для информирования избирателей. Эти поправки ранее были закреплены в законе о выборах депутатов Госдумы.
Законопроектом также повышаются пределы расходов на агитационные материалы. Согласно действующему законодательству, расходы на них не могут превышать 100 руб. В поправках предлагается установить предельную стоимость в размере 2% от величины прожиточного минимума в целом по России на душу населения за единицу продукции. Сейчас 2% – это 287 руб. на единицу продукции.
Помимо этого, в законопроекте уточняются правила фото- и видеосъемки на избирательных участках: ее могут проводить только те лица, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы. Кроме того, согласно поправкам, на заседаниях избирательных комиссий во время подсчета голосов и определении итогов могут присутствовать только те сотрудники аккредитованных СМИ, которые работают в редакции по трудовому договору.
В случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он должен будет предоставить информацию об этом в зарегистрировавшую его избирательную комиссию в письменной форме, следует из текста поправок.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.