В Госдуму внесли законопроект с уточнением положений закона о выборах президента

Помимо этого, в законопроекте уточняются правила фото- и видеосъемки на избирательных участках: ее могут проводить только те лица, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы. Кроме того, согласно поправкам, на заседаниях избирательных комиссий во время подсчета голосов и определении итогов могут присутствовать только те сотрудники аккредитованных СМИ, которые работают в редакции по трудовому договору.