Совфед и ЦИК изменят закон о выборах президента России

В ходе пленарного заседания ВЭФ 12 сентября глава государства Владимир Путин не стал говорить об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения. В предыдущий раз – перед выборами в 2018 г. – Совфед принял решение о проведении голосования в декабре 2017 г.