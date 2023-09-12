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Политика

Совфед и ЦИК изменят закон о выборах президента России

Ведомости

Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрабатывают поправки в закон о выборах президента России, их могут принять в осеннюю сессию, заявил ТАСС сенатор Андрей Клишас.

«Да, идет совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики», – рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Клишас не уточнил, о каких именно поправках идет речь. По его словам, «никаких глобальных изменений не будет». Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования, добавил он. Сенатор рассчитывает, что поправки будут приняты в осеннюю сессию.

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Накануне заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что закон о выборах президента будет проанализирован, и «возможны точечные изменения в этот закон». Он отметил, «время идет и все нуждается в актуализации».

Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т.е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.

В ходе пленарного заседания ВЭФ 12 сентября глава государства Владимир Путин не стал говорить об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения. В предыдущий раз – перед выборами в 2018 г. – Совфед принял решение о проведении голосования в декабре 2017 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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