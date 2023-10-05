Песков назвал выступление Путина на «Валдае» «событием мирового масштаба»

«Каждый раз это событие, событие мирового масштаба, все с большим вниманием следят. Разумеется, такого рода выступление на пленарной сессии юбилейного ежегодного заседания "Валдая" (это все-таки 20-е заседание) само по себе примечательно. Ну и потом те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход – все это позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и очень важное выступление президента. Будет модератор, с коим и будет находиться на сцене президент Путин. Путин ответит на вопросы модератора», – сказал Песков.