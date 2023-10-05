Суд ЕС отменил обеспечительные меры против гонщика Никиты Мазепина

Совет обжаловал решение, обязывающее принимать меры по выдаче Мазепину виз стран-участниц ЕС, так как выдача виз находится в сфере компетенции самих государств-членов ЕС, а не Совета. Кроме того, обеспечительные меры можно принять против уже опубликованного акта. А пока этого акта нет, то и обеспечительные меры принимать нельзя, уточняет портал Pravo.ru.