Суд ЕС отменил обеспечительные меры против гонщика Никиты Мазепина
Суд ЕС частично аннулировал обеспечительные меры против российского гонщика Никиты Мазепина, говорится в распоряжении суда.
Совет обжаловал решение, обязывающее принимать меры по выдаче Мазепину виз стран-участниц ЕС, так как выдача виз находится в сфере компетенции самих государств-членов ЕС, а не Совета. Кроме того, обеспечительные меры можно принять против уже опубликованного акта. А пока этого акта нет, то и обеспечительные меры принимать нельзя, уточняет портал Pravo.ru.
Никита Мазепин и его отец Дмитрий Мазепин (контролирующий акционер российской компании «Уралкалий» – титульный спонсор команды «Хаас», за которую Мазепин-младший выступал на «Формуле-1») попали под санкции Евросоюза в марте 2022 г. Совет ЕС, мотивируя решение, называл Мазепина-младшего «физическим лицом», являющимся сыном «влиятельного бизнесмена», «представляющего значимый источник поступлений для правительства Российской Федерации».
2 марта 2023 г. суд ЕС приостанавливал часть санкций против Мазепина-младшего. Ему разрешили заключать контракты со спонсорами, при условии, что они не связаны с Мазепиным-старшим, въезжать на территорию Евросоюза для выступления в соревнованиях под нейтральным флагом. Однако 10 марта Совет ЕС продлил санкции. Адвокаты гонщика обратились в суд с новым заявлением. Суд ЕС вновь занял сторону Мазепина.
31 июля Мазепин-младший повторно добился частичной приостановки ограничительных мер через суд ЕС: сохранил право въезда в Евросоюз для переговоров с командами и спонсорами. Также ему разрешили получать доход от гоночной деятельности.
Мазепин выступал на «Формуле-1» в 2021 г. В своем единственном сезоне за «Хаас» он занял 21-е (последнее) место в общем зачете, не набрав ни одного очка. В марте 2022 г., до первой гонки нового сезона, «Хаас» в одностороннем порядке расторгла контракт с Мазепиным, а также отказалась от спонсорской сделки с «Уралкалием».