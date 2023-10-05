Правительство Украины назначило еще трех заместителей главы Минобороны

Замглавы Минобороны по вопросам закупок стал Дмитрий Клименко, который был коммерческим директором АО «Укртрансгаз». Он также работал в Фонде госимущества Украины, который ранее возглавлял Умеров. Вопросы институционального развития в качестве замминистра будет курировать Станислав Гайдер из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).