Правительство Украины назначило еще трех заместителей главы Минобороны
Правительство Украины назначило еще трех заместителей министра обороны, сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Заместителем министра обороны по вопросам военно-технической политики стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии и советником Командующего силами логистики ВСУ. Умеров пояснил, что его задача – перепрофилирование украинского ОПК под номенклатуру НАТО.
Замглавы Минобороны по вопросам закупок стал Дмитрий Клименко, который был коммерческим директором АО «Укртрансгаз». Он также работал в Фонде госимущества Украины, который ранее возглавлял Умеров. Вопросы институционального развития в качестве замминистра будет курировать Станислав Гайдер из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Кадровые перестановки в украинском оборонном министерстве происходят после смены его главы. Возглавлявший Минобороны с ноября 2021 г. Алексей Резников подал в отставку 4 сентября. 6 сентября Верховная рада утвердила министром обороны Умерова.