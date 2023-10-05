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Правительство Украины назначило еще трех заместителей главы Минобороны

Ведомости

Правительство Украины назначило еще трех заместителей министра обороны, сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Заместителем министра обороны по вопросам военно-технической политики стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии и советником Командующего силами логистики ВСУ. Умеров пояснил, что его задача – перепрофилирование украинского ОПК под номенклатуру НАТО.

Замглавы Минобороны по вопросам закупок стал Дмитрий Клименко, который был коммерческим директором АО «Укртрансгаз». Он также работал в Фонде госимущества Украины, который ранее возглавлял Умеров. Вопросы институционального развития в качестве замминистра будет курировать Станислав Гайдер из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Кадровые перестановки в украинском оборонном министерстве происходят после смены его главы. Возглавлявший Минобороны с ноября 2021 г. Алексей Резников подал в отставку 4 сентября. 6 сентября Верховная рада утвердила министром обороны Умерова.

4 сентября кабинет министров Украины принял решение уволить шесть заместителей министра обороны. 27 сентября были назначены первые три заместителя Юрий Джигир, Наталья Колмыкова и Екатерина Черногоренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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