Кабмин Украины уволил шестерых замминистра обороны
Кабинет министров Украины принял решение уволить шесть заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства, следует из сообщения правительства в Telegram-канале.
С должностей замминистра уйдут Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр и Денис Шарапов. Также были уволены Андрей Шевченко, занимавший пост замминистра обороны по европейской интеграции, и Виталий Дейнеги, курировавший вопросы цифрового развития и трансформации министерства. Свой пост покинет и госсекретарь минобороны Константин Ващенко.
В начале сентября на Украине сменился министр обороны. Возглавлявший оборонное ведомство с ноября 2021 г. Алексей Резников подал в отставку 4 сентября. 6 сентября Верховная рада утвердила министром обороны Рустема Умерова, который до этого возглавлял фонд госимущества.
Представляя Умерова перед генералами, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что минобороны необходимо провести изменения, в том числе и бюрократических процедур, в интересах рядовых солдат.