Кабмин Украины уволил шестерых замминистра обороны

С должностей замминистра уйдут Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр и Денис Шарапов. Также были уволены Андрей Шевченко, занимавший пост замминистра обороны по европейской интеграции, и Виталий Дейнеги, курировавший вопросы цифрового развития и трансформации министерства. Свой пост покинет и госсекретарь минобороны Константин Ващенко.