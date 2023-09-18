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Кабмин Украины уволил шестерых замминистра обороны

Ведомости

Кабинет министров Украины принял решение уволить шесть заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства, следует из сообщения правительства в Telegram-канале.

С должностей замминистра уйдут Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр и Денис Шарапов. Также были уволены Андрей Шевченко, занимавший пост замминистра обороны по европейской интеграции, и Виталий Дейнеги, курировавший вопросы цифрового развития и трансформации министерства. Свой пост покинет и госсекретарь минобороны Константин Ващенко.

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В начале сентября на Украине сменился министр обороны. Возглавлявший оборонное ведомство с ноября 2021 г. Алексей Резников подал в отставку 4 сентября. 6 сентября Верховная рада утвердила министром обороны Рустема Умерова, который до этого возглавлял фонд госимущества.

Представляя Умерова перед генералами, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что минобороны необходимо провести изменения, в том числе и бюрократических процедур, в интересах рядовых солдат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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