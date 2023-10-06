Украинский министр заявил о возможной причастности страны к атакам на Leonardo

28 сентября авиакомпании группы «Аэрофлот» (в том числе «Россия» и «Победа») сообщили о массовом сбое в системе бронирования билетов Leonardo. Атаки продолжались в течение всего дня. Как отмечали в «Ростехе», сбои были связаны с атаками на Leonardo из-за рубежа.