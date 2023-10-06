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Украинский министр заявил о возможной причастности страны к атакам на Leonardo

Ведомости

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

«IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo», – написал он в Telegram.

28 сентября авиакомпании группы «Аэрофлот» (в том числе «Россия» и «Победа») сообщили о массовом сбое в системе бронирования билетов Leonardo. Атаки продолжались в течение всего дня. Как отмечали в «Ростехе», сбои были связаны с атаками на Leonardo из-за рубежа.

Защищены ли аэропорты от DDoS-атак

Из-за атаки на «Аэрофлот» 28 сентября были задержаны более 16 рейсов в «Шереметьево»

В ноябре 2022 г. «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования Leonardo после введенных весной того же года санкций. Сервис создан компанией «Сирена-Тревел» совместно с госкорпорацией «Ростех».

Переход на отечественную систему произошел после расторжения крупнейшими системами бронирования авиабилетов – американской Sabre и испанской Amadeus – дистрибуторских отношений с «Аэрофлотом». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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