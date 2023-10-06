Украинский министр заявил о возможной причастности страны к атакам на Leonardo
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.
«IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo», – написал он в Telegram.
В ноябре 2022 г. «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования Leonardo после введенных весной того же года санкций. Сервис создан компанией «Сирена-Тревел» совместно с госкорпорацией «Ростех».
Переход на отечественную систему произошел после расторжения крупнейшими системами бронирования авиабилетов – американской Sabre и испанской Amadeus – дистрибуторских отношений с «Аэрофлотом».