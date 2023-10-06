Песков: «западники» сами отказались присутствовать на форуме «Валдай»

Комментируя оценку прошедшего форума президентом РФ Владимиром Путиным, Песков отметил, что президент «по-прежнему отдает должное этому форуму как очень крупной площадке». «Где действительно в свободной атмосфере специалисты по нашей России, политологи, бывшие политики так или иначе получают из первых рук информацию о том, что творится у нас, каково наше мировоззрение, какова позиция представителей руководства и главным образом главы нашего государства», – добавил он.