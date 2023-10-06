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Песков: «западники» сами отказались присутствовать на форуме «Валдай»

Ведомости

Cнижение числа участников из западных стран на международном форуме клуба «Валдай» произошло из-за того, что они сами отказались присутствовать на мероприятии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие западники отказываются, сами отказывают себе в получении информации из первых рук. Многие просто не могут этого делать, хотят, но не могут делать под давлением, многих не пускают их спонсоры, их научные учреждения», – пояснил он.

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При этом представитель Кремля отметил, что в связи с нынешними событиями «совершенно объяснимым образом повышается уровень интереса к этому клубу со стороны представителей других направлений».

«Я имею в виду и Азия, и Юго-Восточная Азия, и Африка, и Ближний Восток, и Арабский мир, и так далее. Поэтому интерес по-прежнему большой, интерес международный, но, конечно, композиция участников, она иногда претерпевает изменения», – уточнил Песков.

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Комментируя оценку прошедшего форума президентом РФ Владимиром Путиным, Песков отметил, что президент «по-прежнему отдает должное этому форуму как очень крупной площадке». «Где действительно в свободной атмосфере специалисты по нашей России, политологи, бывшие политики так или иначе получают из первых рук информацию о том, что творится у нас, каково наше мировоззрение, какова позиция представителей руководства и главным образом главы нашего государства», – добавил он.

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» прошло со 2 по 5 октября в Сочи. Путин выступил на пленарной сессии форума 5 октября. Президент отметил, что колониальная политика Запада является для России неприемлемой, а сама себя РФ определяет, как сказано в новой концепции внешней политики, как самобытную цивилизацию.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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