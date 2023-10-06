На Украине арестовали активы Фридмана, Авена и Косогова
Суд на Украине арестовал активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
«Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений. <...> Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен [более $460 млн]», – говорится в сообщении.
Уточняется, что среди заблокированных активов оказались финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.
5 сентября СБУ предъявила обвинения российскому бизнесмену, сооснователю «Альфа-групп» Михаилу Фридману в помощи армии России с начала спецоперации. Фридман, по данным украинской спецслужбы, вложил около 2 млрд руб. в несколько военных заводов России.
18 августа прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана по подозрению в выводе средств Сенс-банка (сейчас национализирован), который ранее работал под брендом «Альфа-банк Украина». Всего, по данным МВД Украины, за рубеж было выведено около 700 млн грн (более $19 млн по данным на 6 октября 2023 г.).
Фридман вышел из наблюдательного совета Альфа-банка в марте 2022 г. после санкций Евросоюза. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Авен. Весной этого года стало известно, что в Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров – в результате сделки доли Фридмана и Авена могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Косогову.