На Украине арестовали активы Фридмана, Авена и Косогова

18 августа прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана по подозрению в выводе средств Сенс-банка (сейчас национализирован), который ранее работал под брендом «Альфа-банк Украина». Всего, по данным МВД Украины, за рубеж было выведено около 700 млн грн (более $19 млн по данным на 6 октября 2023 г.).