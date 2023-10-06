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На Украине арестовали активы Фридмана, Авена и Косогова

Ведомости

Суд на Украине арестовал активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений. <...> Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен [более $460 млн]», – говорится в сообщении.

Уточняется, что среди заблокированных активов оказались финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.

5 сентября СБУ предъявила обвинения российскому бизнесмену, сооснователю «Альфа-групп» Михаилу Фридману в помощи армии России с начала спецоперации. Фридман, по данным украинской спецслужбы, вложил около 2 млрд руб. в несколько военных заводов России.

Ранее по теме: Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана

18 августа прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана по подозрению в выводе средств Сенс-банка (сейчас национализирован), который ранее работал под брендом «Альфа-банк Украина». Всего, по данным МВД Украины, за рубеж было выведено около 700 млн грн (более $19 млн по данным на 6 октября 2023 г.).

Фридман вышел из наблюдательного совета Альфа-банка в марте 2022 г. после санкций Евросоюза. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Авен. Весной этого года стало известно, что в Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров – в результате сделки доли Фридмана и Авена могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Косогову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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