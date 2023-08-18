Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана

По версии следствия, Фридман, будучи совладельцем «Сенс банка» (сейчас он национализирован), «вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России». Всего, по данным МВД Украины, за рубеж было выведено около 700 млн грн (1,77 млрд руб. по курсу ЦБ на 18 августа) При этом после переоформления права собственности на торговые знаки на кипрского нерезидента в 2021 г. и получения возможности использовать условия льготного налогообложения фигурантам дела удалось уклониться от уплаты налогов на Украине.