Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана по подозрению в выводе средств «Сенс-банка», который ранее работал под брендом «Альфа-банк Украина». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Украины.
По версии следствия, Фридман, будучи совладельцем «Сенс банка» (сейчас он национализирован), «вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России». Всего, по данным МВД Украины, за рубеж было выведено около 700 млн грн (1,77 млрд руб. по курсу ЦБ на 18 августа) При этом после переоформления права собственности на торговые знаки на кипрского нерезидента в 2021 г. и получения возможности использовать условия льготного налогообложения фигурантам дела удалось уклониться от уплаты налогов на Украине.
По данным МВД Украины, подозреваемыми по этому делу проходят 9 человек. Всего в ходе расследования были арестованы счета пяти кипрских компаний, на которых хранилось в общей сложности 469,4 млн грн (1,179 млрд руб.), ценные бумаги на сумму 12,2 млрд грн (30,96 млрд руб.), корпоративные права на 3,4 млн грн (8,629 млрд руб.), а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих «Сенс банку», добавили в прокуратуре Украины.
В прокуратуре не называют по имени россиянина, в отношении которого возбуждено уголовное дело, но уточняют, что он имеет гражданство России и Израиля и контролирует «деятельность международной финансово-промышленной группы, в состав которой входят также кипрские компании и ранее входил украинский частный банк». По данным украинского издания «Страна», речь идет о Михаиле Фридмане.
21 июля «Сенс банк» был национализирован. Процесс национализации «Альфа-банк Украина» начали в 2022 г. В декабре он был переименован в Sense Bank («Сенс банк»). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что национализация банка будет менее сложной, чем национализация «Приватбанка» бизнесмена Игоря Коломойского, которая проходила в 2016 г. Это связано с меньшим количеством физлиц, у которых есть вклады в этом банке.
Фридман вместе с сооснователем «Альфа-групп» Петром Авеном вышли из наблюдательного совета Альфа-банка в марте 2022 г. после санкций Евросоюза. В марте этого года стало известно, что в Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров. В результате сделки доли Фридмана и Авена могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову.