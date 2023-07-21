Правительство Украины национализировало бывший «Альфа-банк Украина»

Процесс национализации «Альфа-банк Украина» начали в 2022 г. В декабре он был переименован в Sense Bank («Сенс банк»). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что национализация банка будет менее сложной, чем национализация «Приватбанка» бизнесмена Игоря Коломойского, которая проходила в 2016 г. Это связано с меньшим количеством физлиц, у которых есть вклады в этом банке.