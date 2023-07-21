Правительство Украины национализировало бывший «Альфа-банк Украина»
Правительство Украины приняло постановление, которым национализировало бывший «Альфа-банк Украина» – Sense Bank. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В заявлении уточняется, что национализация банка не повлияет на выполнение обязательств перед вкладчиками и клиентами, но такой шаг является «необходимым для сохранения стабильности банковской системы». Sense Bank перейдет под управление минфина Украины, в кратчайшие сроки будет назначено новое руководство.
При этом в сообщении говорится, что после окончания военного положения минфин будет привлекать инвесторов для продажи банка.
Процесс национализации «Альфа-банк Украина» начали в 2022 г. В декабре он был переименован в Sense Bank («Сенс банк»). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что национализация банка будет менее сложной, чем национализация «Приватбанка» бизнесмена Игоря Коломойского, которая проходила в 2016 г. Это связано с меньшим количеством физлиц, у которых есть вклады в этом банке.
В конце октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым допускается национализация системообразующих банков в период действия военного положения. К таковым относятся 14 банков, в том числе и бывший «Альфа-банк Украина».