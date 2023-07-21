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Бизнес

Правительство Украины национализировало бывший «Альфа-банк Украина»

Ведомости

Правительство Украины приняло постановление, которым национализировало бывший «Альфа-банк Украина» – Sense Bank. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В заявлении уточняется, что национализация банка не повлияет на выполнение обязательств перед вкладчиками и клиентами, но такой шаг является «необходимым для сохранения стабильности банковской системы». Sense Bank перейдет под управление минфина Украины, в кратчайшие сроки будет назначено новое руководство.

При этом в сообщении говорится, что после окончания военного положения минфин будет привлекать инвесторов для продажи банка.

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Процесс национализации «Альфа-банк Украина» начали в 2022 г. В декабре он был переименован в Sense Bank («Сенс банк»). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что национализация банка будет менее сложной, чем национализация «Приватбанка» бизнесмена Игоря Коломойского, которая проходила в 2016 г. Это связано с меньшим количеством физлиц, у которых есть вклады в этом банке.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым допускается национализация системообразующих банков в период действия военного положения. К таковым относятся 14 банков, в том числе и бывший «Альфа-банк Украина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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