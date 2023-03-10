Почему Авен и Фридман решили выйти из акционеров Альфа-банка

Сама идея санкций носит политический характер, но процедура их применения все же облечена в юридическую форму, отмечает Ермоленко. Есть примеры, из которых следует, что санкции не имеют цели «наказать» человека пожизненно – это позволяет говорить о возможной отмене ограничений в случаях, когда отпали обстоятельства, обосновывавшие их введение. Например, суд ЕС аннулировал в марте санкции против Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина. Свое решение суд обосновал тем, что наличия лишь одного родства недостаточно. Пригожина также не владеет компанией «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с 2017 г., хоть ей и принадлежала часть акций – это было одним из оснований ввода санкций против нее в феврале 2022 г.