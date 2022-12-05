На Украине сообщили о начале национализации бывшего «Альфа-банка Украина»
На Украине начали процесс национализации банка «Альфа-банк Украина», который в начале декабря был переименован в «Сенс банк», сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.
«Альфа-банк уже прошел ребрендинг, это уже “Сенс банк” сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой», — сказал он.
По словам Подоляка, национализация «Альфа-банка Украина» будет менее сложной, чем национализация «Приватбанка» бизнесмена Игоря Коломойского, которая проходила в 2016 г. Это связано с меньшим количеством физлиц, у которых есть вклады в этом банке, уточнил Подоляк.
Ребрендинг украинского «Альфа-банка» был завершен 1 декабря. В пресс-службе организации подчеркнули, что смена имени на «Сенс банк» никак не повлияет на обслуживание клиентов, они смогут и дальше пользоваться услугами банка, без переоформления карт и документов.
В конце октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым допускается национализация системообразующих банков в период спецоперации. К таковым относятся 14 банков, в том числе и бывший «Альфа-банк Украина». По данным пресс-службы организации, у банка насчитывается около 130 отделений по Украине, он обслуживает более 3 млн физлиц и 55 000 юрлиц, а также 82 000 зарегистрированных как ИП.
Как следует из материалов кредитной организации, Альфа-банк принадлежит люксембургской компании ABH Holdings. Доли владения в ABH Holdings распределились следующим образом: члену совета директоров «Альфа-групп» Андрею Косогову принадлежит 40,1%, Михаилу Фридману — 32,9%, Петру Авену — 12,4%. С 2017 г. миноритарным акционером является UniCredit Group, ей принадлежит 9,9%.
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