На Украине сообщили о начале национализации бывшего «Альфа-банка Украина»

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым допускается национализация системообразующих банков в период спецоперации. К таковым относятся 14 банков, в том числе и бывший «Альфа-банк Украина». По данным пресс-службы организации, у банка насчитывается около 130 отделений по Украине, он обслуживает более 3 млн физлиц и 55 000 юрлиц, а также 82 000 зарегистрированных как ИП.