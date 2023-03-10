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В Альфа-банке подтвердили подготовку к сделке с долями Фридмана и Авена

Она не потребует одобрения регуляторов
Анастасия Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

В Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров. Об этом представитель банка сообщил в разговоре с «Ведомостями», подтвердив подготовку к сделке по продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена. 

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», – сказано в сообщении.

Уточняется, что сделка не потребует согласования регуляторов. По словам представителя банка, это связано с тем, что «ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями».

Накануне, 9 марта, газета Financial Times сообщила, что Фридман и Авен намерены продать свои доли в Альфа-банке бизнес-партнеру Андрею Косогову за $2,3 млрд (178 млрд руб.), чтобы освободиться от западных санкций. По информации газеты, сделка может быть закрыта этой весной. 

Альфа-банк принадлежит люксембургской ABH Holdings. В середине марта 2022 г. у компании изменилась структура акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа совладельцев кредитной организации, им принадлежало 21% и 16,3% акций соответственно, эти доли перешли Косогову. Сейчас ему принадлежит 41% компании. У банка осталось пять миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей. Остальные акционеры долю владения не меняли: Авену до сделки принадлежало 12,4%, Фридману – 32,9%, UniCredit S.p.A. – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,9%.

После начала военной операции на Украине страны ЕС и США начали вводить санкции против российских бизнесменов. Так, 28 февраля 2022 г. ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта 2022 г. стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. В конце мая они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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