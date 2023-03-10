В Альфа-банке подтвердили подготовку к сделке с долями Фридмана и Авена

Альфа-банк принадлежит люксембургской ABH Holdings. В середине марта 2022 г. у компании изменилась структура акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа совладельцев кредитной организации, им принадлежало 21% и 16,3% акций соответственно, эти доли перешли Косогову. Сейчас ему принадлежит 41% компании. У банка осталось пять миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей. Остальные акционеры долю владения не меняли: Авену до сделки принадлежало 12,4%, Фридману – 32,9%, UniCredit S.p.A. – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,9%.