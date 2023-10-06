В ДНР сообщили о желании сдавшихся в плен бойцов ВСУ остаться в России

1 октября стало известно, что бойцы Западной группировки войск ВС России северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы солдат ВСУ. По словам одного из пленных, украинские военнослужащие были направлены на передовую для наблюдения, при этом командование оставило их без обещанной поддержки, в результате чего они оказались в российском плену, но выжили.