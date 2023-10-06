В ДНР сообщили о желании сдавшихся в плен бойцов ВСУ остаться в России
Бойцы ВСУ, которые сдались в плен 5 октября под Донецком, попросили оставить их в России и отказались от возможности обмена. Об этом в комментарии ТАСС сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Мы пообщались с парнями, которые сдались в плен. По целому ряду причин никто из них не желает возвращаться обратно. Все попросили о возможности остаться в России, от возможного обмена отказались сразу и категорично», – сказал он.
По словам Гагина, всего в плен попали 17 украинских военнослужащих. 5 октября в комментарии ТАСС он сообщал, что среди сдавшихся был и командир подразделения, в составе которого находились пленные.
1 октября стало известно, что бойцы Западной группировки войск ВС России северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы солдат ВСУ. По словам одного из пленных, украинские военнослужащие были направлены на передовую для наблюдения, при этом командование оставило их без обещанной поддержки, в результате чего они оказались в российском плену, но выжили.