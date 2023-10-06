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В ДНР сообщили о желании сдавшихся в плен бойцов ВСУ остаться в России

Ведомости

Бойцы ВСУ, которые сдались в плен 5 октября под Донецком, попросили оставить их в России и отказались от возможности обмена. Об этом в комментарии ТАСС сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. 

«Мы пообщались с парнями, которые сдались в плен. По целому ряду причин никто из них не желает возвращаться обратно. Все попросили о возможности остаться в России, от возможного обмена отказались сразу и категорично», – сказал он. 

По словам Гагина, всего в плен попали 17 украинских военнослужащих. 5 октября в комментарии ТАСС он сообщал, что среди сдавшихся был и командир подразделения, в составе которого находились пленные. 

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1 октября стало известно, что бойцы Западной группировки войск ВС России северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы солдат ВСУ. По словам одного из пленных, украинские военнослужащие были направлены на передовую для наблюдения, при этом командование оставило их без обещанной поддержки, в результате чего они оказались в российском плену, но выжили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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