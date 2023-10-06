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Минторг США внес в черный список 49 компаний за якобы поддержку ОПК России

Ведомости

США ввели санкции в отношении 49 компаний из разных стран за якобы поддержку военной промышленности России, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

Большая часть компаний зарегистрированы в КНР – порядка 42 фирм. По версии Бюро промышленности и безопасности (BIS) минторга США, подвергшиеся санкциям компании поставляли России «интегральные схемы американского происхождения». Среди попавших под ограничения оказалось по одной компании из Великобритании, Германии, Эстонии, Финляндии и ОАЭ, а также три фирмы из Индии и две из Турции.

Уточняется, что в отношении всех внесенных в черный список компаний будет действовать презумпция отказа в выдаче лицензий на приобретение американской высокотехнологичной продукции.

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В апреле минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 28 компаний из России, Армении, Испании, Китая, Турции и других стран. Среди российских компаний под ограничения попали Art Logistics LLC, ETC Electronics, GFK Logistics LLC и др. «за попытки уклониться от экспортного контроля и/или приобрести товары американского происхождения для российской военной и/или оборонно-промышленной базы».

19 сентября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции в отношении трех компаний в России, которые связаны с авиацией. Тогда под ограничения попали: центр технического обслуживания «Дельта-Аэро», научно-производственное предприятие «Аэросила» и акционерная компания «ОДК-Стар». Уточняется, что они оказались в реестре из-за якобы связи с Ираном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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