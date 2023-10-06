Минторг США внес в черный список 49 компаний за якобы поддержку ОПК России

Большая часть компаний зарегистрированы в КНР – порядка 42 фирм. По версии Бюро промышленности и безопасности (BIS) минторга США, подвергшиеся санкциям компании поставляли России «интегральные схемы американского происхождения». Среди попавших под ограничения оказалось по одной компании из Великобритании, Германии, Эстонии, Финляндии и ОАЭ, а также три фирмы из Индии и две из Турции.