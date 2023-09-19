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Минфин США ввел санкции в отношении трех российских компаний

Ведомости

США ввели санкции в отношении трех компаний в России, которые связаны с авиацией. Об этом говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Санкционные списки пополнили: центр технического обслуживания «Дельта-Аэро», научно-производственное предприятие «Аэросила» и акционерная компания «ОДК-Стар». Уточняется, что они попали в реестр из-за якобы связи с Ираном.

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Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. 14 сентября OFAC расширило санкции на концерны «АвтоВАЗ» и «Москвич», а также на 20 россиян. Тогда под ограничения также попали «Автодор», машиностроительная группа «Трансмашхолдинг», двигателестроительная компания «Сатурн», концерн «Соллерс» и др.

7 сентября OFAC ввело санкции против 11 граждан России за действия в киберсфере. В тот же день минфин Великобритании также ввел санкции против 11 россиян. В британском ведомстве заявляли, что все они являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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