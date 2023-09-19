Минфин США ввел санкции в отношении трех российских компаний
США ввели санкции в отношении трех компаний в России, которые связаны с авиацией. Об этом говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Санкционные списки пополнили: центр технического обслуживания «Дельта-Аэро», научно-производственное предприятие «Аэросила» и акционерная компания «ОДК-Стар». Уточняется, что они попали в реестр из-за якобы связи с Ираном.
Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. 14 сентября OFAC расширило санкции на концерны «АвтоВАЗ» и «Москвич», а также на 20 россиян. Тогда под ограничения также попали «Автодор», машиностроительная группа «Трансмашхолдинг», двигателестроительная компания «Сатурн», концерн «Соллерс» и др.
7 сентября OFAC ввело санкции против 11 граждан России за действия в киберсфере. В тот же день минфин Великобритании также ввел санкции против 11 россиян. В британском ведомстве заявляли, что все они являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».