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Шойгу проинспектировал производство ракетного комплекса «Сармат»

Ведомости

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Красмаш» в Красноярском крае, который производит ракеты «Сармат», а также заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству стратегического ракетного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу, как рассказали в оборонном ведомстве, проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения «Сармат».

Сейчас «Красмаш» изготавливает первые серийные ракеты, которые «в самое ближайшее время» поставят на боевое дежурство, а в позиционном районе одного из соединений завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта, говорится в сообщении.

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«Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом «Сармат», – сказал глава Минобороны.

Генеральный директор «Красмаша», как отмечается, доложил о расширении производственных мощностей предприятия, оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства площадью 18 000 кв. м на 300 рабочих мест.

«Сармат» – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в 2023 г. Первый пуск ракеты «Сармат» провели с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 г. После этого сообщалось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября. В декабре 2022 г. Шойгу предложил поставить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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