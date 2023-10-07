Шойгу проинспектировал производство ракетного комплекса «Сармат»

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в 2023 г. Первый пуск ракеты «Сармат» провели с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 г. После этого сообщалось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября. В декабре 2022 г. Шойгу предложил поставить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».