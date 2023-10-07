Шойгу проинспектировал производство ракетного комплекса «Сармат»
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Красмаш» в Красноярском крае, который производит ракеты «Сармат», а также заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству стратегического ракетного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Шойгу, как рассказали в оборонном ведомстве, проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения «Сармат».
Сейчас «Красмаш» изготавливает первые серийные ракеты, которые «в самое ближайшее время» поставят на боевое дежурство, а в позиционном районе одного из соединений завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта, говорится в сообщении.
«Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом «Сармат», – сказал глава Минобороны.
Генеральный директор «Красмаша», как отмечается, доложил о расширении производственных мощностей предприятия, оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства площадью 18 000 кв. м на 300 рабочих мест.
«Сармат» – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в 2023 г. Первый пуск ракеты «Сармат» провели с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 г. После этого сообщалось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября. В декабре 2022 г. Шойгу предложил поставить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».