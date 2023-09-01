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Комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Ведомости

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Юрия Борисова.

«Сармат» – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс.

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В феврале Владимир Путин заявил, что первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в 2023 г. Первый пуск ракеты «Сармат» провели с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 г. После этого сообщалось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября. В декабре 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поставить на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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