Ракета «Сармат» выдержала первые летные испытания

Ракета «Сармат» выдержала первые летные испытанияСнимаемые с дежурства комплексы «Воевода» можно использовать для дешевых коммерческих космических запусков
Министерство обороны России сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с космодрома Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке». Утром 20 апреля наблюдать за приземлением блоков, согласно сайту Flightradar, были отправлены два самолета-разведчика США.
О разработке этой ракеты Владимир Путин впервые публично объявил 1 марта 2018 г. в обращении к Федеральному собранию, но решение о ее создании было принято еще в 2011 г. Ракета создавалась ГРЦ им. Макеева в Миассе, а ее производство разворачивается на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты.