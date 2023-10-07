Газета
Политика

Шойгу посмертно представил к званию Героя России рядового Егорова

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя РФ рядового Дмитрия Егорова из Якутии, который ликвидировал в ходе боя в ДНР часть украинской штурмовой группы, заставив противника отступить. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Рядовой Егоров с позывным «Сунтар» служил в 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты – тактическом соединении морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, рассказали в оборонном ведомстве.

В составе подразделения бригады Егоров «принял бой с превосходящими силами противника» вблизи Новомайорского (ДНР).

В Минобороны раскрыли детали этого боя. По данным ведомства, ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами и попытались наступать, а Егоров, оценив обстановку, «занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с противником». 

Ранее по теме: Власти Ставрополья сообщили о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого

«В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. В этом бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным», – говорится в сообщении.

Рядовой Егоров представлен к присвоению звания Героя РФ «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

Президент России Владимир Путин в январе посмертно присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину. В Кремле тогда рассказали, что 14 января Сафин был первым, кто заметил выдвижение резервов противника в район Кременной. Он своевременно скомандовал открыть огонь, «чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения». Шойгу 21 декабря 2022 г. отмечал, что за время проведения спецоперации 120 человек получили звание Героя России.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных