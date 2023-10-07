Шойгу посмертно представил к званию Героя России рядового Егорова
Министр обороны России Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя РФ рядового Дмитрия Егорова из Якутии, который ликвидировал в ходе боя в ДНР часть украинской штурмовой группы, заставив противника отступить. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Рядовой Егоров с позывным «Сунтар» служил в 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты – тактическом соединении морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, рассказали в оборонном ведомстве.
В составе подразделения бригады Егоров «принял бой с превосходящими силами противника» вблизи Новомайорского (ДНР).
В Минобороны раскрыли детали этого боя. По данным ведомства, ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами и попытались наступать, а Егоров, оценив обстановку, «занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с противником».
«В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. В этом бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным», – говорится в сообщении.
Рядовой Егоров представлен к присвоению звания Героя РФ «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».
Президент России Владимир Путин в январе посмертно присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину. В Кремле тогда рассказали, что 14 января Сафин был первым, кто заметил выдвижение резервов противника в район Кременной. Он своевременно скомандовал открыть огонь, «чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения». Шойгу 21 декабря 2022 г. отмечал, что за время проведения спецоперации 120 человек получили звание Героя России.