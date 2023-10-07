Шойгу посмертно представил к званию Героя России рядового Егорова

Президент России Владимир Путин в январе посмертно присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину. В Кремле тогда рассказали, что 14 января Сафин был первым, кто заметил выдвижение резервов противника в район Кременной. Он своевременно скомандовал открыть огонь, «чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения». Шойгу 21 декабря 2022 г. отмечал, что за время проведения спецоперации 120 человек получили звание Героя России.