Путин присвоил звание Героя России погибшему старшине Алмазу Сафину

Путин не раз говорил, что считает героями всех военнослужащих, участвующих в спецоперации. В частности, 8 декабря 2022 г. он обратился к тем, кто находится в зоне боевых действий. «Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — сказал он в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.