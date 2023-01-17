Путин присвоил звание Героя России погибшему старшине Алмазу Сафину
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину за героизм при исполнении воинского долга. Документ опубликован на сайте Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», — сказано в документе.
Согласно информации на сайте Кремля, Алмаз Сафин принимал участие в специальной военной операции с 30 сентября 2022 г. 14 января на красно-лиманском направлении ВСУ вывели все имеющиеся резервы в район Кременной, чтобы «отрезать пути снабжения группировки войск и совершить захват». Сафин был первым, кто заметил выдвижение резервов противника, и своевременно скомандовал открыть огонь, «чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения». Когда ВСУ начали обстреливать взвод из минометов, Сафин получил тяжелое осколочное ранение. «В результате мужественных действий десантников под командованием старшины Сафина А.М. в ходе боя уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Сафин А.М. от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца», — сказано в справке.
Путин не раз говорил, что считает героями всех военнослужащих, участвующих в спецоперации. В частности, 8 декабря 2022 г. он обратился к тем, кто находится в зоне боевых действий. «Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — сказал он в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.
Министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 г. отмечал, что за время проведения спецоперации 120 человек получили звание Героя России. Всего государственные награды были вручены более 100 000 человек.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.