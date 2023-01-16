Герои России получат землю под фермерское хозяйство

Парламентарии считают, что это меры социальной поддержки лиц, отмеченных за особые заслуги, в том числе во время спецоперации. «У нас в стране около 600 Героев [России], кто-то из них уже воспользовался льготным предоставлением земли, но кто-то еще не реализовал свое право, к тому же есть семьи, где герой не воспользовался этим правом при жизни», – пояснила «Ведомостям» соавтор проекта депутат Госдумы Юлия Оглоблина. Точный порядок предоставления земли будет прописывать регион, а размеры участков должны быть определены «в соответствии с земельным законодательством».