Герои России получат землю под фермерское хозяйство

Герои России получат землю под фермерское хозяйствоПарламентарии предлагают таким образом поддерживать участников специальной военной операции
Группа парламентариев, среди которых сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Дарья Лантратова (все – «Единая Россия»), внесет в Госдуму поправки, которые позволят Героям России получать участки под фермерское хозяйство и передавать эти «льготные» земли по наследству. «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта и сопроводительных документов к нему.
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас предусмотрено право на получение земельного участка только для целей индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, а также личного подсобного хозяйства. Сенаторы предлагают наделить людей, получивших статус героев, правом на внеочередное предоставление в собственность бесплатного земельного участка для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
«Это право предоставляется единовременно и в случае смерти правообладателя не переходит членам его семьи, – отмечают инициаторы законопроекта. – Таким образом, не успев воспользоваться при жизни героя правом на земельный участок, члены его семьи также не могут получить данную льготу». Поэтому законодатели предложили наделить правом близкого члена семьи на получение участка в случае смерти или гибели героя, если даже при жизни он не воспользовался правом и не получил льготную землю.
Таким правом, судя по тексту документа, родственники смогут воспользоваться в порядке «приоритетности»: супруг (супруга), дети старше 18 лет и родители. Также допускается передача права приоритетности путем письменного отказа членов семей от предоставления участка. Такое право будет переходить членам семьи, даже если человек получил звание героя посмертно, следует из пояснительной записки.
Парламентарии считают, что это меры социальной поддержки лиц, отмеченных за особые заслуги, в том числе во время спецоперации. «У нас в стране около 600 Героев [России], кто-то из них уже воспользовался льготным предоставлением земли, но кто-то еще не реализовал свое право, к тому же есть семьи, где герой не воспользовался этим правом при жизни», – пояснила «Ведомостям» соавтор проекта депутат Госдумы Юлия Оглоблина. Точный порядок предоставления земли будет прописывать регион, а размеры участков должны быть определены «в соответствии с земельным законодательством».
По словам члена общественного совета при Министерстве обороны, военного эксперта Вячеслава Калинина, при получении участка в собственность, к сожалению, эпизодически возникают трудности, которые связаны прежде всего с локацией участков: «Нередко наблюдаем картину, когда предлагаются земельные объекты вдалеке от дорог и точек подключения к газу, свету и т. д. Поэтому, конечно, вопросы, связанные с качественными участками, находящимися в развитой инфраструктуре, очень важны». Он также обратил внимание на необходимость в наследовании льгот для родственников ветеранов, поскольку, по его словам, нередко возникают ситуации, когда ветеран – Герой России не может воспользоваться льготой.-