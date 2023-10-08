СМИ сообщили о тяжелых боях с ХАМАС в общине Маген на юге Израиля
В израильской общине Маген вблизи с границей сектора Газа идут тяжелые бои, армия обороны Израиля в том числе применяет танки против боевиков палестинской группировки ХАМАС, сообщает Ynet.
Издание пишет об «ожесточенной» перестрелке с террористам. По его данным, на одном из шоссе полицейские уничтожили отряд, следовавший на север, а с помощью электрошокеров были убиты двое боевиков.
Согласно последним данным, в результате нападения боевиков на Израиль погибли 500 израильтян, 2048 граждан ранены, еще «десятки» человек были взяты в заложники в секторе Газа. ЦАХАЛ сообщал, что в результате действий израильской армии были убиты более 400 террористов.
Вторые сутки Израиль находится в состоянии военного конфликта. Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей.
Израильская армия с утра 7 октября объявила о «состоянии готовности к войне», министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения.