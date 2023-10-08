Израиль нанес удар по штаб-квартире разведки ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные также ударили по двум принадлежащим группировке банкам. Учреждение, как утверждается, финансировали терроризм. В частности, ЦАХАЛ ударили по зданию Исламского национального банка, который обслуживает ХАМАС, и Первому банку. Также ЦАХАЛ атаковал предприятие по производству воздушного оружия, используемому воздушными силами террористической организации «Исламский джихад» в Газе, и ударил по зданию, где хранились оружие и военная техника.