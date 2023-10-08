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Политика

Израиль нанес удар по штаб-квартире разведки ХАМАС в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля ночью нанесла удар по десяти целям террористической палестинской группировки ХАМАС, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения и используемый ВВС ХАМАС военный комплекс, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

По данным израильской армии, цели располагались в многоэтажных зданиях в секторе Газа. 

«ЦАХАЛ нанес удар по оперативным инфраструктурам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, которые использовались для осуществления террора из сектора Газа против израильского гражданского населения», – говорится в сообщении. 

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По данным Haaretz, жители сектора Газа сообщили об израильских ударах ночью и в воскресенье утром, в результате которых были повреждены гражданская инфраструктура и дома высокопоставленных чиновников ХАМАС, в том числе дом главы разведывательного управления группировки.

Израильские военные также ударили по двум принадлежащим группировке банкам. Учреждение, как утверждается, финансировали терроризм. В частности, ЦАХАЛ ударили по зданию Исламского национального банка, который обслуживает ХАМАС, и Первому банку.  Также ЦАХАЛ атаковал предприятие по производству воздушного оружия, используемому воздушными силами террористической организации «Исламский джихад» в Газе, и ударил по зданию, где хранились оружие и военная техника. 

«Исламский джихад» ранее присоединился к военной операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса», объявленной террористической группировкой ХАМАС утром 7 октября.

По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей израильского минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль превысило 300 человек, еще более 1800 получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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