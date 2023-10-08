Израиль нанес удар по штаб-квартире разведки ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля ночью нанесла удар по десяти целям террористической палестинской группировки ХАМАС, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения и используемый ВВС ХАМАС военный комплекс, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа.
По данным израильской армии, цели располагались в многоэтажных зданиях в секторе Газа.
«ЦАХАЛ нанес удар по оперативным инфраструктурам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, которые использовались для осуществления террора из сектора Газа против израильского гражданского населения», – говорится в сообщении.
По данным Haaretz, жители сектора Газа сообщили об израильских ударах ночью и в воскресенье утром, в результате которых были повреждены гражданская инфраструктура и дома высокопоставленных чиновников ХАМАС, в том числе дом главы разведывательного управления группировки.
Израильские военные также ударили по двум принадлежащим группировке банкам. Учреждение, как утверждается, финансировали терроризм. В частности, ЦАХАЛ ударили по зданию Исламского национального банка, который обслуживает ХАМАС, и Первому банку. Также ЦАХАЛ атаковал предприятие по производству воздушного оружия, используемому воздушными силами террористической организации «Исламский джихад» в Газе, и ударил по зданию, где хранились оружие и военная техника.
«Исламский джихад» ранее присоединился к военной операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса», объявленной террористической группировкой ХАМАС утром 7 октября.
По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей израильского минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль превысило 300 человек, еще более 1800 получили ранения.