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Политика

ЦАХАЛ опубликовал имена 26 погибших в боях с ХАМАС израильских солдат

Ведомости

Армия обороны Израиля опубликовала список имен 26 солдат, погибших в ходе боев с боевиками палестинской группировки ХАМАС на границе с сектором Газа. Об этом пишет газета The Times of Israel.

26 военнослужащих погибли за последние сутки, после того как движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль. По информации ЦАХАЛ, их родственникам уже сообщили о гибели солдат.

Среди погибших значится командир израильской пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг. Он был убит в ходе столкновений с боевиками недалеко от границы с сектором Газа, сообщила Армия обороны Израиля. Штайнбергу было 42 года. The Times of Israel со ссылкой на военных также пишет, что полковник был убит утром 7 октября.

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«Штайнберг направлялся к месту столкновений, в которых участвовали его подчиненные, когда он столкнулся с террористом, который убил его», – сообщило издание.

Газета называет командира пехотной бригады одним из самых высокопоставленных израильских офицеров, погибших в боях за последнее время.

Израиль продолжает защищаться от палестинской группировки ХАМАС, которая с утра 7 октября напала на страну, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил на территории страны чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции завершена.

По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей израильского минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль превысило 300 человек, еще более 1800 получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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