ЦАХАЛ опубликовал имена 26 погибших в боях с ХАМАС израильских солдат
Армия обороны Израиля опубликовала список имен 26 солдат, погибших в ходе боев с боевиками палестинской группировки ХАМАС на границе с сектором Газа. Об этом пишет газета The Times of Israel.
26 военнослужащих погибли за последние сутки, после того как движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль. По информации ЦАХАЛ, их родственникам уже сообщили о гибели солдат.
Среди погибших значится командир израильской пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг. Он был убит в ходе столкновений с боевиками недалеко от границы с сектором Газа, сообщила Армия обороны Израиля. Штайнбергу было 42 года. The Times of Israel со ссылкой на военных также пишет, что полковник был убит утром 7 октября.
«Штайнберг направлялся к месту столкновений, в которых участвовали его подчиненные, когда он столкнулся с террористом, который убил его», – сообщило издание.
Газета называет командира пехотной бригады одним из самых высокопоставленных израильских офицеров, погибших в боях за последнее время.
Израиль продолжает защищаться от палестинской группировки ХАМАС, которая с утра 7 октября напала на страну, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил на территории страны чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции завершена.
По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей израильского минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль превысило 300 человек, еще более 1800 получили ранения.