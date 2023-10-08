ЦАХАЛ опубликовал имена 26 погибших в боях с ХАМАС израильских солдат

Среди погибших значится командир израильской пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг. Он был убит в ходе столкновений с боевиками недалеко от границы с сектором Газа, сообщила Армия обороны Израиля. Штайнбергу было 42 года. The Times of Israel со ссылкой на военных также пишет, что полковник был убит утром 7 октября.