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Папа римский Франциск призвал прекратить насилие в Израиле и секторе Газа

Ведомости

Папа римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра выступил с призывом положить конец насилию в Израиле и секторе Газа, заявив, что война не решит проблем. Об этом пишет Reuters.

«Я с тревогой и скорбью слежу за тем, что происходит в Израиле. Я выражаю свою солидарность с родственниками жертв и молюсь за всех, кто переживает часы ужаса и боли», – сказал он.

Папа римский призвал прекратить нападения и применение оружия. По его словам, необходимо понимать, что «терроризм и война не приносят решения, а только приводят к гибели и страданиям многих невинных жизней». 

«Война – это поражение, каждая война – это поражение. Давайте помолимся за мир в Израиле и Палестине», – сказал он.

Ранее по теме: Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны»

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей.

Министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.

8 октября Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны». Согласно последним официальным данным, в результате атаки боевиков погибли более 500 израильтян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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