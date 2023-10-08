Папа римский Франциск призвал прекратить насилие в Израиле и секторе Газа
Папа римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра выступил с призывом положить конец насилию в Израиле и секторе Газа, заявив, что война не решит проблем. Об этом пишет Reuters.
«Я с тревогой и скорбью слежу за тем, что происходит в Израиле. Я выражаю свою солидарность с родственниками жертв и молюсь за всех, кто переживает часы ужаса и боли», – сказал он.
Папа римский призвал прекратить нападения и применение оружия. По его словам, необходимо понимать, что «терроризм и война не приносят решения, а только приводят к гибели и страданиям многих невинных жизней».
«Война – это поражение, каждая война – это поражение. Давайте помолимся за мир в Израиле и Палестине», – сказал он.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей.
Министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны.
8 октября Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны». Согласно последним официальным данным, в результате атаки боевиков погибли более 500 израильтян.