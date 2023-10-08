Путин прокомментировал свое выступление на «Валдае»
Президент России Владимир Путин на форуме клуба «Валдай» не пытался никого учить, а старался донести позицию России. Об этом заявил сам глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Не знаю, насколько это было интересно. <...> Я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации», – сказал он.
Модератор Федор Лукьянов, комментируя выступление президента, назвал Путина «добрым учителем».
Путин выступил с речью на сессии клуба «Валдай» 5 октября. Президент затрагивал темы «гегемонии» США, поддержки жителей Крыма и Донбасса, а также синергии государств-цивилизаций.
Также, касаясь темы поддержки Киева со стороны Вашингтона, президент отметил, что «заминка» этой помощи американскими властями носит «политико-технический характер». Тогда президент прокомментировал и ситуацию в Нагорном Карабахе. Он напомнил, что Москва предлагала Еревану оставить за собой некоторые территории Нагорного Карабаха, но «карабахские друзья» говорили, что это создаст для них угрозы.