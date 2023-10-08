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Путин прокомментировал свое выступление на «Валдае»

Ведомости

Президент России Владимир Путин на форуме клуба «Валдай» не пытался никого учить, а старался донести позицию России. Об этом заявил сам глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Не знаю, насколько это было интересно. <...> Я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации», – сказал он.

Модератор Федор Лукьянов, комментируя выступление президента, назвал Путина «добрым учителем».

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Путин выступил с речью на сессии клуба «Валдай» 5 октября. Президент затрагивал темы «гегемонии» США, поддержки жителей Крыма и Донбасса, а также синергии государств-цивилизаций.

Также, касаясь темы поддержки Киева со стороны Вашингтона, президент отметил, что «заминка» этой помощи американскими властями носит «политико-технический характер». Тогда президент прокомментировал и ситуацию в Нагорном Карабахе. Он напомнил, что Москва предлагала Еревану оставить за собой некоторые территории Нагорного Карабаха, но «карабахские друзья» говорили, что это создаст для них угрозы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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