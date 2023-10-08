Путин прокомментировал свое выступление на «Валдае»

Также, касаясь темы поддержки Киева со стороны Вашингтона, президент отметил, что «заминка» этой помощи американскими властями носит «политико-технический характер». Тогда президент прокомментировал и ситуацию в Нагорном Карабахе. Он напомнил, что Москва предлагала Еревану оставить за собой некоторые территории Нагорного Карабаха, но «карабахские друзья» говорили, что это создаст для них угрозы.