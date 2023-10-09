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Миссия ООН во второй раз прибыла в Карабах

Ведомости

Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации, во второй раз приехала в Карабах. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

«Сегодня утром члены миссии, проехав через Агдам, отправились в направлении Аскеран-Ханкенди», – сказано в сообщении.

Это уже второй приезд миссии ООН в Карабах после проведения Азербайджаном там антитеррористических операций. В первый раз делегация приезжала в Карабах 1 октября. Тогда их целью было обозначено ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. 

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

22 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести в непризнанную республику миротворцев с мандатом ООН. В ходе заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе он заявил, что это позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе. 29 сентября пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что миссия ООН прибудет в Нагорный Карабах в ближайшие дни, а визит пройдет под эгидой координатора всемирной организации в Баку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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