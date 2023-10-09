Миссия ООН во второй раз прибыла в Карабах

22 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести в непризнанную республику миротворцев с мандатом ООН. В ходе заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе он заявил, что это позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе. 29 сентября пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что миссия ООН прибудет в Нагорный Карабах в ближайшие дни, а визит пройдет под эгидой координатора всемирной организации в Баку.