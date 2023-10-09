Миссия ООН во второй раз прибыла в Карабах
Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации, во второй раз приехала в Карабах. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.
«Сегодня утром члены миссии, проехав через Агдам, отправились в направлении Аскеран-Ханкенди», – сказано в сообщении.
Это уже второй приезд миссии ООН в Карабах после проведения Азербайджаном там антитеррористических операций. В первый раз делегация приезжала в Карабах 1 октября. Тогда их целью было обозначено ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
22 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести в непризнанную республику миротворцев с мандатом ООН. В ходе заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе он заявил, что это позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе. 29 сентября пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что миссия ООН прибудет в Нагорный Карабах в ближайшие дни, а визит пройдет под эгидой координатора всемирной организации в Баку.