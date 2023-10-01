СМИ сообщили о прибытии миссии ООН в Карабах
Члены миссии ООН утром 1 октября прибыли в Нагорный Карабах, в состав миссии входят представители различных агентств организации, сообщает азербайджанское агентство APA.
«Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран – Ханкенди. Цель миссии – ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей», – передает агентство.
Последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.
После начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести в непризнанную республику миротворцев с мандатом ООН. В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе он заявил, что это позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе.
29 сентября пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что миссия ООН прибудет в Нагорный Карабах в ближайшие дни, а визит пройдет под эгидой координатора всемирной организации в Баку.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.
На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня, затем прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха. По последним данным, в Армению въехали более 100 000 переселенцев.