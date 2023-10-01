СМИ сообщили о прибытии миссии ООН в Карабах

После начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести в непризнанную республику миротворцев с мандатом ООН. В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе он заявил, что это позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе.