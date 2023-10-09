В Израиле сообщили о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о переходе к наступательной фазе уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.
«Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, прилегающих к Газе», – сообщил он (цит. по ТАСС).
Хагари также отметил, что за последние 48 часов израильская армия набрала около 300 000 резервистов. По его словам, Израилю удалось восстановить контроль над всеми своими населенными пунктами, военнослужащие проводят «зачистки».
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что за ночь с 8 на 9 октября нанесла удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с ХАМАС. Среди атакованных объектов – семь оперштабов ХАМАС и один – «Палестинского исламского джихада» (террористическая группировка, запрещена в России), высотное здание с военным штабом ХАМАС, здание, используемое ВМС ХАМАС, три террористических тоннеля и др.
В армии Израиля подчеркнули, что продолжат «силовые атаки в секторе Газа и нанесут смертельный ущерб террористическим организациям». Ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль не будет вести переговоры о перемирии с ХАМАС, поскольку планирует уничтожить палестинскую группировку.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.
8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что первая фаза операции Израиля против ХАМАС завершена. Он отметил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Таким образом страна лишит эти группировки «способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы».