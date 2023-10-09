В Израиле сообщили о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что за ночь с 8 на 9 октября нанесла удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с ХАМАС. Среди атакованных объектов – семь оперштабов ХАМАС и один – «Палестинского исламского джихада» (террористическая группировка, запрещена в России), высотное здание с военным штабом ХАМАС, здание, используемое ВМС ХАМАС, три террористических тоннеля и др.