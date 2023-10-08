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Постпред Израиля при ООН заявил о планах уничтожить ХАМАС

Ведомости

Израиль не будет вести переговоры о перемирии с ХАМАС, поскольку планирует уничтожить палестинскую группировку, заявил постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан.

«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились», – заявил он (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что стороны в настоящее время находятся в состоянии войны – Израиль уже объявил о введении военного положения, кроме того, палестинцы вывезли с территории страны неизвестное количество заложников. Боестолкновения продолжаются.

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7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, ее боевики вторглись в населенные пункты на линии разграничения и захватили ряд военных объектов. Они обвинили Израиль в нарушении «красных линий» в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве страны объявили, что она перешла в состояние войны. По последним данным, с израильской стороны погибли более 700 человек, ранены свыше 2100. В Палестине сообщалось о более 350 погибших, около 2200 пострадали. США уже выразили полную поддержку Израилю и пообещали оказать ему дополнительную военную поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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