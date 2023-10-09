Президент Палестины Аббас может посетить Россию
Подготовка к визиту президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву продолжается, сообщил посол автономии в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». Дипломат не уточнил, когда может состояться визит.
21 сентября, до начала боевых действий палестинской группировкой «Хамас» на территории Израиля, сообщалось о планах Аббаса посетить Россию до конца года. Глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики заявлял, что сам намерен совершить визит в Москву, где у него состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В июле, после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аббасом. Тогда палестинский президент выразил поддержку действий российского руководства. Путин в свою очередь подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.
7 октября радикальная группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
Общее число погибших в ходе столкновения превысило 1500 человек. По последним данным, в Израиле погибли 900 человек, на территории Палестины – около 700 человек.