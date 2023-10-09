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Президент Палестины Аббас может посетить Россию

Ведомости

Подготовка к визиту президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву продолжается, сообщил посол автономии в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». Дипломат не уточнил, когда может состояться визит.

21 сентября, до начала боевых действий палестинской группировкой «Хамас» на территории Израиля, сообщалось о планах Аббаса посетить Россию до конца года. Глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики заявлял, что сам намерен совершить визит в Москву, где у него состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В июле, после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аббасом. Тогда палестинский президент выразил поддержку действий российского руководства. Путин в свою очередь подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.

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7 октября радикальная группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.

Общее число погибших в ходе столкновения превысило 1500 человек. По последним данным, в Израиле погибли 900 человек, на территории Палестины – около 700 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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