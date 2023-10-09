Президент Палестины Аббас может посетить Россию

21 сентября, до начала боевых действий палестинской группировкой «Хамас» на территории Израиля, сообщалось о планах Аббаса посетить Россию до конца года. Глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики заявлял, что сам намерен совершить визит в Москву, где у него состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.