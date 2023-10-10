СМИ: Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня в Израиле
Госсекретарь США Энтони Блинкен удалил публикацию в X (бывший Twitter) с призывом о прекращении огня между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем. Об этом сообщило издание New York Post.
«Мы с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом продолжили разговор о террористических атаках “Хамаса” на Израиль. Я поддержал призывы Турции к немедленному прекращению огня и освобождению всех заложников, удерживаемых группировкой», – говорилось в публикации Блинкена, утверждает издание.
NYPost отмечает, что пост госсекретаря вызвал «бурю негодования» среди американских чиновников и экспертов.
7 октября радикальная группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 1500 человек. По последним данным, в Израиле погибли 900 человек, на территории Палестины – около 700 человек. Ранее президент страны Джо Байден сообщил, что число погибших граждан США после атаки составило 11 человек.
8 октября Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю. О какой именно помощи идет речь, не уточнялось. До этого Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь.