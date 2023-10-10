Премьер Ирака прибыл в Москву

Во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что у России с Ираком «очень добрые отношения». Он добавил, что у стран много вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах энергетики и экономики. В частности, речь идет о логистике, сказал президент, отметив, что есть нескольких вариантов развития транспортных направлений по территории Ирака. Путин отметил, что на встрече также будут затронуты вопросы региональной безопасности и безопасности внутри самого Ирака.