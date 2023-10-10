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Премьер Ирака прибыл в Москву

Ведомости

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет иракского премьера приземлился в аэропорту «Внуково-2». Его встретили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

10 октября пройдут переговоры ас-Судани и президента РФ Владимира Путина. Также они пообщаются в формате рабочего завтрака, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На следующий день Путин и ас-Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

В Кремле уточнили, что в ходе переговоров стороны затронут вопросы развития российско-иракского сотрудничества и обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. МИД Ирака сообщал, что Путин и ас-Судани подпишут несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что у России с Ираком «очень добрые отношения». Он добавил, что у стран много вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах энергетики и экономики. В частности, речь идет о логистике, сказал президент, отметив, что есть нескольких вариантов развития транспортных направлений по территории Ирака. Путин отметил, что на встрече также будут затронуты вопросы региональной безопасности и безопасности внутри самого Ирака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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