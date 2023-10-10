Премьер Ирака прибыл в Москву
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет иракского премьера приземлился в аэропорту «Внуково-2». Его встретили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.
10 октября пройдут переговоры ас-Судани и президента РФ Владимира Путина. Также они пообщаются в формате рабочего завтрака, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На следующий день Путин и ас-Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
Во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что у России с Ираком «очень добрые отношения». Он добавил, что у стран много вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах энергетики и экономики. В частности, речь идет о логистике, сказал президент, отметив, что есть нескольких вариантов развития транспортных направлений по территории Ирака. Путин отметил, что на встрече также будут затронуты вопросы региональной безопасности и безопасности внутри самого Ирака.