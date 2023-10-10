Кипр примет эвакуированных из Израиля иностранцев

ESTIA – национальный план министерства иностранных дел Кипра, который приводится в действие в случае чрезвычайной ситуации или кризиса. Он также может быть реализован в случае стихийных бедствий, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр.