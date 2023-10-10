Кипр примет эвакуированных из Израиля иностранцев
Кипр намерен помочь в репатриации иностранных граждан из Израиля. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
Министерская группа, в состав которой вошли министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел и министр юстиции и общественного порядка, решила привести в действие специальный национальный план ESTIA по приему и репатриации иностранных граждан из районов, находящихся в кризисном положении, через территорию Республики Кипр.
ESTIA – национальный план министерства иностранных дел Кипра, который приводится в действие в случае чрезвычайной ситуации или кризиса. Он также может быть реализован в случае стихийных бедствий, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр.
9 октября российский МИД сообщил о проработке эвакуации россиян с Ближнего Востока. Находящихся в Израиле россиян призвали оставаться в безопасных местах и соблюдать указания военных, особенно на юге страны.