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Кипр примет эвакуированных из Израиля иностранцев

Ведомости

Кипр намерен помочь в репатриации иностранных граждан из Израиля. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Министерская группа, в состав которой вошли министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел и министр юстиции и общественного порядка, решила привести в действие специальный национальный план ESTIA по приему и репатриации иностранных граждан из районов, находящихся в кризисном положении, через территорию Республики Кипр.

ESTIA – национальный план министерства иностранных дел Кипра, который приводится в действие в случае чрезвычайной ситуации или кризиса. Он также может быть реализован в случае стихийных бедствий, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр.

9 октября российский МИД сообщил о проработке эвакуации россиян с Ближнего Востока. Находящихся в Израиле россиян призвали оставаться в безопасных местах и соблюдать указания военных, особенно на юге страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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