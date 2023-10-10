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Армия обороны Израиля эвакуировала жителей на границе с Газой

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) эвакуировала жителей всех населенных пунктов рядом с Сектором Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на радио «Галей ЦАХАЛ».

«Мы создаем новый забор – железный – состоящий из танков, самолетов и вертолетов. Любой, кто приблизится к нему, погибнет», – цитирует радио главу армейской пресс-службы бригадного генерала Даниэля Хагари.

Израиль объявил эвакуацию жителей на границе с сектором Газа 8 октября.

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Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала обстрелы Израиля. В ответ ЦАХАЛ объявила о проведении военной операции «Железные мечи». 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамас». Общее число погибших превысило  1500 человек.

К утру 10 октября число погибших граждан России в результате нападения «Хамас» на Израиль увеличилось до двух. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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