Армия обороны Израиля эвакуировала жителей на границе с Газой
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) эвакуировала жителей всех населенных пунктов рядом с Сектором Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на радио «Галей ЦАХАЛ».
«Мы создаем новый забор – железный – состоящий из танков, самолетов и вертолетов. Любой, кто приблизится к нему, погибнет», – цитирует радио главу армейской пресс-службы бригадного генерала Даниэля Хагари.
Израиль объявил эвакуацию жителей на границе с сектором Газа 8 октября.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала обстрелы Израиля. В ответ ЦАХАЛ объявила о проведении военной операции «Железные мечи». 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамас». Общее число погибших превысило 1500 человек.
К утру 10 октября число погибших граждан России в результате нападения «Хамас» на Израиль увеличилось до двух.