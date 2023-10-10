Армия обороны Израиля эвакуировала жителей на границе с Газой

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала обстрелы Израиля. В ответ ЦАХАЛ объявила о проведении военной операции «Железные мечи». 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамас». Общее число погибших превысило 1500 человек.