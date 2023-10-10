Госдума денонсировала конвенцию о защите национальных меньшинств
Госдума денонсировала Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроект был внесен в Госдуму 29 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. В пояснительной записке отмечается, что резолюция комитета министров Совета Европы, принятая 27 сентября 2022 г., «существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете», который был создан для наблюдения за соблюдением конвенции.
Также Россия лишилась возможности влиять на решения «интересующих вопросов» и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств в мире, в том числе русскоязычного населения за рубежом. В документе говорилось, что прекращение участия в нем позволит избежать дискриминации в отношении РФ и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств.
Рамочная конвенция была подписана Россией в Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицирована 18 июня 1998 г. 4 сентября «Ведомости» писали, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав национальных меньшинств: в российском законодательстве есть нормы, закрепляющие их права, включая коренные малочисленные народы, а также программы их поддержки.