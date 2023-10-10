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Госдума денонсировала конвенцию о защите национальных меньшинств

Ведомости

Госдума денонсировала Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Законопроект был внесен в Госдуму 29 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. В пояснительной записке отмечается, что резолюция комитета министров Совета Европы, принятая 27 сентября 2022 г., «существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете», который был создан для наблюдения за соблюдением конвенции.

Также Россия лишилась возможности влиять на решения «интересующих вопросов» и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств в мире, в том числе русскоязычного населения за рубежом. В документе говорилось, что прекращение участия в нем позволит избежать дискриминации в отношении РФ и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств.

Рамочная конвенция была подписана Россией в Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицирована 18 июня 1998 г. 4 сентября «Ведомости» писали, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав национальных меньшинств: в российском законодательстве есть нормы, закрепляющие их права, включая коренные малочисленные народы, а также программы их поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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