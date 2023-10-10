Госдума денонсировала конвенцию о защите национальных меньшинств

Также Россия лишилась возможности влиять на решения «интересующих вопросов» и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств в мире, в том числе русскоязычного населения за рубежом. В документе говорилось, что прекращение участия в нем позволит избежать дискриминации в отношении РФ и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств.