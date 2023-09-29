Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из конвенции по защите нацменьшинств
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, предлагающего денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента РФ.
Законопроект предлагает денонсировать Рамочную конвенцию, подписанную от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицированную 18 июня 1998 г. Уточняется, что резолюция Комитета министров Совета Европы 27 сентября 2022 г. существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете по мониторингу выполнения государствами – участниками конвенции своих обязательств в области защиты нацменьшинств.
4 сентября «Ведомости» писали, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав национальных меньшинств: в российском законодательстве есть нормы, закрепляющие их права, включая коренные малочисленные народы, а также программы их поддержки.