Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из конвенции по защите нацменьшинств

Законопроект предлагает денонсировать Рамочную конвенцию, подписанную от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицированную 18 июня 1998 г. Уточняется, что резолюция Комитета министров Совета Европы 27 сентября 2022 г. существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете по мониторингу выполнения государствами – участниками конвенции своих обязательств в области защиты нацменьшинств.