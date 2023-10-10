Путин: США не учитывали необходимость создания суверенной Палестины
Действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создание суверенного палестинского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
«Имею в виду, прежде всего, необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», – сказал он.
Президент также назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. Путин подчеркнул, что США на обе стороны оказывали давление, но каждый раз без учета интересов народа Палестины.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили о переходе страны в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса».
Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.