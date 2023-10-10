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МИД: Россия готова работе по урегулированию на Ближнем Востоке в рамках ООН

Ведомости

Россия готова к работе по ближневосточному урегулированию и будет выступать за коллективные усилия. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Мы готовы к любой работе и консультациям в рамках ООН, но разблокировать работу механизма, в котором одна из входящих в него сторон – американцы – не хотят этого, понятно, что это невозможно. Механизм должен быть коллективный. Мы были, есть и будем за коллективные усилия», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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Он добавил, что происходящее между Палестиной и Израилем является результатом того, что «американцы пытались монополизировать достижения ближневосточного урегулирования и подменить ближневосточное урегулирование, которое должно базироваться на известной международно-правовой основе, какими-то сделками, в том числе, экономической направленности».

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта есть риск дальнейшей эскалации. По его словам, к ситуации между Израилем и Палестиной причастен «деструктивный курс последних лет, который, по сути дела, перечеркивал или представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта».

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Палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля утром 7 октября. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.

Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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