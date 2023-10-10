МИД: Россия готова работе по урегулированию на Ближнем Востоке в рамках ООН

«Мы готовы к любой работе и консультациям в рамках ООН, но разблокировать работу механизма, в котором одна из входящих в него сторон – американцы – не хотят этого, понятно, что это невозможно. Механизм должен быть коллективный. Мы были, есть и будем за коллективные усилия», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).