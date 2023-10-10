МИД: в зоне палестино-израильского конфликта есть угроза дальнейшей эскалации
В зоне палестино-израильского конфликта есть риск дальнейшей эскалации, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Есть угроза эскалации, дестабилизации, в этой ситуации Москва по линии МИД, в частности, поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).
Он отметил, что к происходящему между Израилем и Палестиной причастен «деструктивный курс последних лет, который, по сути дела, перечеркивал или представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта».
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.
Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. В Израиле сообщалось о более 900 погибших, в Палестине – порядка 700. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.