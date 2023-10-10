МИД: в зоне палестино-израильского конфликта есть угроза дальнейшей эскалации

Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. В Израиле сообщалось о более 900 погибших, в Палестине – порядка 700. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.