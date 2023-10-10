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МИД: в зоне палестино-израильского конфликта есть угроза дальнейшей эскалации

Ведомости

В зоне палестино-израильского конфликта есть риск дальнейшей эскалации, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Есть угроза эскалации, дестабилизации, в этой ситуации Москва по линии МИД, в частности, поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Он отметил, что к происходящему между Израилем и Палестиной причастен «деструктивный курс последних лет, который, по сути дела, перечеркивал или представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта».

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Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.

Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. В Израиле сообщалось о более 900 погибших, в Палестине – порядка 700. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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