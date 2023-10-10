Французские войска начали выход из Нигера

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж решил отозвать посла и сотрудников посольства, которые находятся в Нигере. Лидер Франции также заявил об окончании военного сотрудничества с Нигером и начале вывода французских войск из африканской страны. По его словам, процесс должен завершиться до конца года. В конце сентября посол покинул Нигер.