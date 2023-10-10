Французские войска начали выход из Нигера
Воинский контингент Франции в Нигере начал покидать африканскую страну, заявил представитель французского командования.
«Первые войска ушли», – приводит его слова France 24.
Как уточняет Reuters, колонна с французскими военнослужащими выехала из Ниамея – столицы Нигера и направилась в Чад. Вывод войск происходит под контролем нигерийских военных. Также отмечается, что несколько десятков военных покинули страну на самолете.
По информации корреспондента «РИА Новости», покидающих страну военных провожали антифранцузскими лозунгами.
24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж решил отозвать посла и сотрудников посольства, которые находятся в Нигере. Лидер Франции также заявил об окончании военного сотрудничества с Нигером и начале вывода французских войск из африканской страны. По его словам, процесс должен завершиться до конца года. В конце сентября посол покинул Нигер.
Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр. Макрон ранее осудил военный переворот в Нигере, назвав его «незаконным и очень опасным».
На территории Нигера, как сообщалось, находилось около 1500 французских военных.