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Политика

МИД Алжира: Нигер принял инициативу по мирному урегулированию

Ведомости

Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Алжира, опубликованном в X (ранее Twitter). 

«Алжирское правительство через МИД Нигера получило уведомление о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в Нигере в рамках плана урегулирования, представленного президентом республики Абдельмаджидом Теббуном», – сказано в сообщении МИД Алжира.

Подчеркивается, что решение Нигера открывает возможность выполнения условий по преодолению кризиса мирным путем. В связи с этим Теббун поручил министру иностранных дел Алжира Ахмеду Аттафу «как можно скорее» посетить Ниамей для подготовки обсуждения алжирской инициативы со всеми заинтересованными сторонами. 

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В августе Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, подчеркнув, что приоритет должен быть отдан политическому решению, исключающему применение силы. План состоит из шести пунктов, которые включают переходный период в шесть месяцев «под наблюдением гражданской власти, возглавляемой консенсусной фигурой». Алжирские власти также выступали за возвращение к конституционному порядку в Нигере и восстановление власти свергнутого президента Мохаммеда Базума.

Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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