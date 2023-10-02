МИД Алжира: Нигер принял инициативу по мирному урегулированию
Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Алжира, опубликованном в X (ранее Twitter).
«Алжирское правительство через МИД Нигера получило уведомление о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в Нигере в рамках плана урегулирования, представленного президентом республики Абдельмаджидом Теббуном», – сказано в сообщении МИД Алжира.
Подчеркивается, что решение Нигера открывает возможность выполнения условий по преодолению кризиса мирным путем. В связи с этим Теббун поручил министру иностранных дел Алжира Ахмеду Аттафу «как можно скорее» посетить Ниамей для подготовки обсуждения алжирской инициативы со всеми заинтересованными сторонами.
В августе Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, подчеркнув, что приоритет должен быть отдан политическому решению, исключающему применение силы. План состоит из шести пунктов, которые включают переходный период в шесть месяцев «под наблюдением гражданской власти, возглавляемой консенсусной фигурой». Алжирские власти также выступали за возвращение к конституционному порядку в Нигере и восстановление власти свергнутого президента Мохаммеда Базума.
Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.