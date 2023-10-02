МИД Алжира: Нигер принял инициативу по мирному урегулированию

В августе Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, подчеркнув, что приоритет должен быть отдан политическому решению, исключающему применение силы. План состоит из шести пунктов, которые включают переходный период в шесть месяцев «под наблюдением гражданской власти, возглавляемой консенсусной фигурой». Алжирские власти также выступали за возвращение к конституционному порядку в Нигере и восстановление власти свергнутого президента Мохаммеда Базума.