Алжир выступил с мирной инициативой по урегулированию кризиса в Нигере
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, подчеркнув, что приоритет должен быть отдан политическому решению, исключающему применение силы, сообщил телеканал Al Mayadeen.
«Алжир готов разработать всеобъемлющее решение кризиса в Нигере, которое включает переходный период в шесть месяцев под наблюдением гражданской власти, возглавляемой консенсусной фигурой», – сообщил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф.
При этом Алжир требует возвращения к конституционному порядку в Нигере, свергнутый президент Мохаммед Базум также должен вернуться к власти.
Аттаф объяснил, что инициатива Теббуна состоит из шести пунктов, включающих укрепление принципа незаконности неконституционных изменений, установление шестимесячного срока для выработки политического решения, гарантирующего возвращение к конституционному и демократическому порядку в Нигере, а также создание политических механизмов для выхода из кризиса, в дополнение к предоставлению адекватных гарантий всем сторонам. Инициатива также подразумевает интенсивные консультации со всеми заинтересованными сторонами.
27 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники отстранили президента страны Базума, новым лидером стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. В состав правительства вошел 21 министр, соответствующий приказ был подписан 10 августа. 31 июля ЭКОВАС выпустил заявление, в котором грозил применением силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не освободят Базума. 6 августа срок ультиматума блока истек и военное руководство Нигера, опасаясь военного вторжения, закрыло воздушное пространство страны. 8 августа французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что африканские страны могут отправить для вторжения в Нигер 25 000 военных, в основном из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».