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Политика

Алжир выступил с мирной инициативой по урегулированию кризиса в Нигере

Ведомости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, подчеркнув, что приоритет должен быть отдан политическому решению, исключающему применение силы, сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Алжир готов разработать всеобъемлющее решение кризиса в Нигере, которое включает переходный период в шесть месяцев под наблюдением гражданской власти, возглавляемой консенсусной фигурой», – сообщил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф.

При этом Алжир требует возвращения к конституционному порядку в Нигере, свергнутый президент Мохаммед Базум также должен вернуться к власти.

Аттаф объяснил, что инициатива Теббуна состоит из шести пунктов, включающих укрепление принципа незаконности неконституционных изменений, установление шестимесячного срока для выработки политического решения, гарантирующего возвращение к конституционному и демократическому порядку в Нигере, а также создание политических механизмов для выхода из кризиса, в дополнение к предоставлению адекватных гарантий всем сторонам. Инициатива также подразумевает интенсивные консультации со всеми заинтересованными сторонами.

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27 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники отстранили президента страны Базума, новым лидером стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. В состав правительства вошел 21 министр, соответствующий приказ был подписан 10 августа. 31 июля ЭКОВАС выпустил заявление, в котором грозил применением силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не освободят Базума. 6 августа срок ультиматума блока истек и военное руководство Нигера, опасаясь военного вторжения, закрыло воздушное пространство страны. 8 августа французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что африканские страны могут отправить для вторжения в Нигер 25 000 военных, в основном из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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