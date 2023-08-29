Алжир выступил с мирной инициативой по урегулированию кризиса в Нигере

27 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники отстранили президента страны Базума, новым лидером стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. В состав правительства вошел 21 министр, соответствующий приказ был подписан 10 августа. 31 июля ЭКОВАС выпустил заявление, в котором грозил применением силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не освободят Базума. 6 августа срок ультиматума блока истек и военное руководство Нигера, опасаясь военного вторжения, закрыло воздушное пространство страны. 8 августа французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что африканские страны могут отправить для вторжения в Нигер 25 000 военных, в основном из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».