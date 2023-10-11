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Песков заявил о сбалансированном подходе к палестино-израильскому конфликту

Ведомости

Москва сохраняет равную позицию по отношению к обеим сторонам палестино-израильского конфликта, только это даст возможность принимать участие в процессе урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя странами конфликта. Мы имеем давние исторические связи с палестинцами, мы имеем давние исторические связи с израильтянами», – сказал он, отметив, что Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования. 

Песков подчеркнул, что «нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации». 

10 октября Песков отметил, что сложившаяся после нападения палестинских боевиков на Израиль ситуация опасна из-за потенциального разрастания за пределы арабо-израильского конфликта. 

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Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. Среди погибших были в том числе граждане Израиля, у которых были паспорта других стран, включая российские. По последним данным, при обострении конфликта погибло четыре россиянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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