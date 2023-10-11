Песков заявил о сбалансированном подходе к палестино-израильскому конфликту

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. Среди погибших были в том числе граждане Израиля, у которых были паспорта других стран, включая российские. По последним данным, при обострении конфликта погибло четыре россиянина.