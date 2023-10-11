Песков заявил о сбалансированном подходе к палестино-израильскому конфликту
Москва сохраняет равную позицию по отношению к обеим сторонам палестино-израильского конфликта, только это даст возможность принимать участие в процессе урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя странами конфликта. Мы имеем давние исторические связи с палестинцами, мы имеем давние исторические связи с израильтянами», – сказал он, отметив, что Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования.
Песков подчеркнул, что «нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации».
10 октября Песков отметил, что сложившаяся после нападения палестинских боевиков на Израиль ситуация опасна из-за потенциального разрастания за пределы арабо-израильского конфликта.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. Среди погибших были в том числе граждане Израиля, у которых были паспорта других стран, включая российские. По последним данным, при обострении конфликта погибло четыре россиянина.