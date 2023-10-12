СМИ узнали об отказе Египта открыть коридоры для беженцев из Газы
Египет отвергает любые предложения по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих сектор Газа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По информации издания, Египет часто выступает за то, чтобы Палестина и Израиль урегулировали возникающие конфликты внутри своих границ. Каир считает, что «это единственный способ, которым палестинцы могут обеспечить свое право на государственность», пишет агентство.
При этом Египет на переговорах с США, Катаром и Турцией обсуждал идею доставки гуманитарной помощи через границу с сектором Газа – контрольно-пропускной пункт Рафах, который остается закрытым после того, как армия Израиля нанесла несколько ударов по палестинской части погранперехода 10 октября.
В тот же день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщил что Совет Евросоюза призвал уважать международное право и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения сектора Газа в Египет.
9 октября минобороны Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в Газу. Таким образом, страна лишит эти группировки «способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы», отметил он.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек. В частности, ранее минздрав Палестины сообщил, что число погибших почти достигло 1200 человек, пострадавших – 5600. В то же время израильская сторона сообщает о 1300 погибших и 3300 пострадавших. Среди жертв были четыре гражданина России, у которых было также гражданство Израиля.