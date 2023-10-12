СМИ узнали об отказе Египта открыть коридоры для беженцев из Газы

По последним данным, число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек. В частности, ранее минздрав Палестины сообщил, что число погибших почти достигло 1200 человек, пострадавших – 5600. В то же время израильская сторона сообщает о 1300 погибших и 3300 пострадавших. Среди жертв были четыре гражданина России, у которых было также гражданство Израиля.