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СМИ: минздрав Израиля запретил лечение раненых боевиков «Хамаса»

Ведомости

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель отдал распоряжение о запрете лечения раненых боевиков палестинской группировки «Хамас» в государственных больницах. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«В эти трудные времена система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв преступной расправы, солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и подготовке к следующей [возможной атаке]», – пояснил он.

Министр добавил, что задача по лечению боевиков «существенно вредит этим усилиям», поэтому он дал распоряжение отказывать в медпомощи бойцам «Хамаса». Арбель также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать указание соответствующим органам.

Как отмечает The Jerusalem Post, 11 октября медицинский центр имени Сураски сообщил, что боевик, доставленный в больницу, не был госпитализирован. Его отправили на лечение в клинику при тюрьме в Рамле.

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В осажденном после атаки «Хамас» секторе Газа находится 1200 из 2000 живущих в Палестине россиян

«Хамас» атаковал проходящий возле границ сектора Газа музыкальный фестиваль, а также взял под контроль ближайшие населенные пункты на юге Израиля 7 октября. В ответ армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Правительство объявило о переходе страны в состояние войны.

9 октября представитель палестинского движения Муссу Абу Марзука заявил, что «Хамас» открыт для обсуждения потенциального перемирия с Израилем. До этого предложение о перемирии до завершения обмена пленными предлагал Египет. В МИД Израиля исключили возможность переговоров до достижения целей операции в Газе.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта близится к 2500. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – почти 1200.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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