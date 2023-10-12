СМИ: минздрав Израиля запретил лечение раненых боевиков «Хамаса»
Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель отдал распоряжение о запрете лечения раненых боевиков палестинской группировки «Хамас» в государственных больницах. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
«В эти трудные времена система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв преступной расправы, солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и подготовке к следующей [возможной атаке]», – пояснил он.
Министр добавил, что задача по лечению боевиков «существенно вредит этим усилиям», поэтому он дал распоряжение отказывать в медпомощи бойцам «Хамаса». Арбель также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать указание соответствующим органам.
Как отмечает The Jerusalem Post, 11 октября медицинский центр имени Сураски сообщил, что боевик, доставленный в больницу, не был госпитализирован. Его отправили на лечение в клинику при тюрьме в Рамле.
«Хамас» атаковал проходящий возле границ сектора Газа музыкальный фестиваль, а также взял под контроль ближайшие населенные пункты на юге Израиля 7 октября. В ответ армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
9 октября представитель палестинского движения Муссу Абу Марзука заявил, что «Хамас» открыт для обсуждения потенциального перемирия с Израилем. До этого предложение о перемирии до завершения обмена пленными предлагал Египет. В МИД Израиля исключили возможность переговоров до достижения целей операции в Газе.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта близится к 2500. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – почти 1200.