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Госдума приняла поправки об отмене уведомления СЕ о военном положении

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении, поправки, в соответствии с которыми необходимость информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о военном и чрезвычайном положениях в России отменяется, следует из думской электронной базы.

Поправки были внесены в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении» 8 августа. Их автором выступил президент России Владимир Путин. В первом чтении они были одобрены 20 сентября. 

Ст. 37 ФЗ «О чрезвычайном положении» предусматривает, что федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, должен в течение трех дней уведомить генеральных секретарей ООН и Совета Европы о введении в России чрезвычайного положения, о временных ограничениях прав и свобод граждан и причинах такого решения. После прекращения действия этого режима власти также должны уведомить организации об этом.

В ст. 22 ФЗ «О военном положении» говорится, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных местностях президент обязан принять меры по уведомлению генсека ООН, а через него и участников организации, и Совета Европы об «отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод граждан». Также глава государства должен обеспечить информирование о дате, с которой будет прекращено военное положение.

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После принятия всех поправок в законодательстве останется норма лишь об информировании генерального секретаря ООН о введении в России военного и чрезвычайного положений. Такое обязательство содержится в ч. 3 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах, из которого Россия не выходила, объясняли «Ведомостям» ранее юристы.

25 февраля 2022 г. Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за спецоперации на Украине, а затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте того же года Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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