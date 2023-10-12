Госдума приняла поправки об отмене уведомления СЕ о военном положении
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении, поправки, в соответствии с которыми необходимость информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о военном и чрезвычайном положениях в России отменяется, следует из думской электронной базы.
Ст. 37 ФЗ «О чрезвычайном положении» предусматривает, что федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, должен в течение трех дней уведомить генеральных секретарей ООН и Совета Европы о введении в России чрезвычайного положения, о временных ограничениях прав и свобод граждан и причинах такого решения. После прекращения действия этого режима власти также должны уведомить организации об этом.
В ст. 22 ФЗ «О военном положении» говорится, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных местностях президент обязан принять меры по уведомлению генсека ООН, а через него и участников организации, и Совета Европы об «отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод граждан». Также глава государства должен обеспечить информирование о дате, с которой будет прекращено военное положение.
После принятия всех поправок в законодательстве останется норма лишь об информировании генерального секретаря ООН о введении в России военного и чрезвычайного положений. Такое обязательство содержится в ч. 3 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах, из которого Россия не выходила, объясняли «Ведомостям» ранее юристы.
25 февраля 2022 г. Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за спецоперации на Украине, а затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте того же года Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру.