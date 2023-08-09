Зачем Владимир Путин внес новые поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях

Как уточняется в пояснительной записке к проекту ФКЗ, поправки вносятся в связи с тем, что Россия 16 марта 2022 г. прекратила действие данной Конвенции и ратифицированных протоколов к ней. Изменения были внесены законом от 28 февраля 2023 г. № 43 «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы». Президент предлагает внести поправки технического характера, считает юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. По его словам, никаких иных изменений или «скрытого смысла» из содержания проекта не следует. Документ был внесен в Госдуму президентом, так как это предусмотрено п. «г» статьи 84 Конституции РФ, добавил он.